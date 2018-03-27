Россия не сможет избежать ответственности за убийство Татунашвили - премьер

27.03.2018 13:30 Россия никак не сможет избежать ответственности за то, что произошло, и эта ответственность зафиксирована в международных резолюциях - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в беседе о гибели Арчила Татунашвили.



По его же словам, то, что произошло, является убийством, и у этого преступления есть конкретные ответственные лица:



"Россия никак не сможет миновать ответственности за то, что произошло, и эта ответственность зафиксирована в международных резолюциях, в том числе усилиями нашего дипломатического корпуса во многих резолюциях Совета Европы, где ясно черным по белому написано, что страна, осуществляющая фактический контроль на оккупированных территориях, отвечает за нарушения прав человека там.



Разумеется, то, что произошло, является убийством, большой трагедией, но у него есть конкретные ответственные лица. Так что, друзья, такое горе должно укрепить нас. Разумеется, следует уделить большое внимание семье Арчила Татунашвили, родителям, вырастившим героя, и, разумеется, наше государство должно твердо, последовательно шаг за шагом продолжить процесс грузинско-осетинского, грузинско-абхазского примирения, и процесс объединения нашей страны. Никто не сомневается, что это обязательно произойдет, и долг нашего поколения, чтобы это произошло за как можно короткое время" - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



Напомним, 22 февраля представители оккупационного режима задержали Арчила Татунашвили, а 23 февраля стало известно об его кончине в неизвестных обстоятельствах. Несмотря на неоднократные призывы международного сообщества, и попытки грузинской власти, до 20 марта семье не выдали покойника. Вместе с ним задержали еще двух граждан Грузии, которым до 11 марта не давали права перейти на территорию, контролируемую центральной властью.

















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