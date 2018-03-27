Литва запретила въезд на территорию страны еще 44 гражданам России

27.03.2018 13:54 Литва приняла решение расширить "Список Магнитского", и 44 гражданам России запретила въезд на территорию страны.



В настоящее время в списке были 70 персон, в том числе лидер Чечни Рамзан Кадыров, и глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Официальный Вильнюс обвиняет их в нарушении прав человека, коррупции, и отмывании денег.



После расширения "Списка Магнитского" Вильнюс не обнародовал, кому запретили въезд в Литву. По пояснению власти, это вопрос национальной безопасности.



К информации, 26 марта Литва объявила солидарность правительству Великобритании, и выдворила из страны трех дипломатов за отравление в Солсбери бывшего офицера российской разведки, Сергея Скрипаля, и его дочери.



Сергей Магнитский, юрист инвестиционного фонда Hermitage, имя которого носит закон, скончался в российском изоляторе предварительного задержания в 2009 году. Он расследовал коррупционные сделки высших должностных лиц России. В его смерти обвиняют высокопоставленных чиновников России.



Напомним, 22 страны приняли решение о высылке в совокупности 136 российских дипломатов.

















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