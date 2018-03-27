На заседании комиссии НАТО-Грузия представили «Годовую национальную программу»

27.03.2018 14:03 В Брюсселе в штаб-квартире НАТО прошло заседание комиссии НАТО-Грузия на уровне заместителей постоянных представителей, в ходе которого первый заместитель главы МИД Грузии Давид Залканиани представил по счету десятую «Годовую национальную программу».



Государственная комиссия по интеграции в НАТО указанный документ утвердила 22 марта текущего года.



На заседании комиссии НАТО-Грузия союзники выразили поддержку интеграции Грузии в НАТО и положительно оценили повестку дня реформ, представленных «Годовой национальной программой». Документ был оценен как ориентированный на результат, амбициозный и всеобъемлющий. Союзниками внимание было акцентировано на важности последовательного и успешного осуществления реформ. При этом было отмечено, что Грузия успешно использует все инструменты, которые более приближают страну к членству в альянсе.



Давид Залкалинани поблагодарил союзников за поддержку евроатлантических устремлений Грузии, вклад в усиление обороноспособности страны и помощь в процессе осуществления реформ.



Первый заместитель министра иностранных дел Грузии детально проинформировал представителей стран-членов альянса о сложной обстановке, создавшейся на грузинских оккупированных территориях и обстоятельствах убийства гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Представители стран-членов альянса выразили беспокойство в связи с фактами нарушения прав человека на оккупированных территориях, и осудили убийство грузинского гражданина. Союзники еще раз зафиксировали твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии и относительно политики непризнания.



Кроме того, было подчеркнуто значительнейшее участие Грузии в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане.



Разговор также коснулся о сложившейся в Черноморском регионе обстановке в плане безопасности и усилий Грузии включиться в мероприятия НАТО, направленные на укрепление региональной безопасности.















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