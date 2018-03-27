Премьер-министр: Мы сможем сохранить безвизовое сообщение с ЕС

27.03.2018 14:06 Завтра завершается год с задействования безвизового передвижения с Евросоюзом. На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили еще раз поблагодарил партнеров за решение в связи с либерализацией виз для Грузии.



По словам Георгия Квирикашвили, важно, чтобы каждый гражданин Грузии бережно относился к этому громадному достоянию страны:



"Что касается либерализации виз, этот вопрос был чрезвычайно актуальным в течение минувших дней. Завтра, 28 марта, исполняется год с получения либерализации виз, это громадное достижение нашей страны, результат сделанных властью шагов, но в то же время, разумеется, результат европейского выбора нашего населения.



Поэтому мы, естественно, гордимся тем, что Грузия достигла того, что наши граждане свободно передвигаются в странах Евросоюза, зоны Шенген, но это не только право безвизового передвижения, это громадный политический шаг со стороны Евросоюза, со стороны наших партнеров по отношению Грузии, и выражение громадного доверия.



Еще раз хочу воспользоваться случаем, и поблагодарить всех наших друзей и партнеров, принявших это решение в отношении нас. В то же время это большая ответственность, и шаги, которые сегодня делает власть Грузии в том направлении, чтобы максимально миновать увеличения нарушителей режима безвизового передвижения, разумеется, безотлагательно даст тот результат, что мы сможем сохранить это благо. Очень важно, чтобы каждый гражданин берег это громадное достижение"- отметил Георгий Квирикашвили.

















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