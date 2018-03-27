Число грузинских соискателей убежища в Австрии выросло на 100%

27.03.2018 17:31 По заявлению заместителя министра внутренних дел Грузии Нино Джавахадзе, преступления, совершенные грузинами составляют 0,9% среди иностранных преступников в Австрии.



Однако, по ее же информации, значительно увеличилось количество просителей убежища из Грузии:



"В Австрии совершенные грузинами преступления составляют 0,9% среди иностранных преступников. В ходе визита в Австрии однозначно было сказано, что у них нет претензий к нам с точки зрения какого-либо оперативного сотрудничества, и вообще атташе полиции очень хорошо работает. Однако в контексте просителей убежища заметен значительный рост. В январе-феврале наметился 100% рост соискателей убежища в Австрии, что является значительным показателем"- заявила Нино Джавахадзе на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним отношениям и интеграции с Европой.



По словам Джавахадзе, в Швеции наметилось снижение преступлений, совершенных грузинами.



















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