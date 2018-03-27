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Число грузинских соискателей убежища в Австрии выросло на 100%


27.03.2018   17:31
По заявлению заместителя министра внутренних дел Грузии Нино Джавахадзе, преступления, совершенные грузинами составляют 0,9% среди иностранных преступников в Австрии.

Однако, по ее же информации, значительно увеличилось количество просителей убежища из Грузии:

"В Австрии совершенные грузинами преступления составляют 0,9% среди иностранных преступников. В ходе визита в Австрии однозначно было сказано, что у них нет претензий к нам с точки зрения какого-либо оперативного сотрудничества, и вообще атташе полиции очень хорошо работает. Однако в контексте просителей убежища заметен значительный рост. В январе-феврале наметился 100% рост соискателей убежища в Австрии, что является значительным показателем"- заявила Нино Джавахадзе на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним отношениям и интеграции с Европой.

По словам Джавахадзе, в Швеции наметилось снижение преступлений, совершенных грузинами.








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