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Болгария отозвала посла из России


27.03.2018   18:29
Правительство Болгарии отозвало из России посла с "целью консультаций". Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на правительство Болгарии.

В заявлении сказано, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов провел телефонный разговор с находящимся в России послом Болгарии Бойко Коцевым, и рассмотрел с ним "дело Скрипаля", в том числе говорил о реакции России, Евросоюза, и международного содружества.

"Премьер Борисов приказал, чтобы Коцев вернулся в Софию для консультаций"- говорится в заявлении.

В то же время в МИД Болгарии отметили, что страна не собирается выдворять российских дипломатов, как страны Евросоюза.








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