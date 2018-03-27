Болгария отозвала посла из России

27.03.2018 18:29 Правительство Болгарии отозвало из России посла с "целью консультаций". Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на правительство Болгарии.



В заявлении сказано, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов провел телефонный разговор с находящимся в России послом Болгарии Бойко Коцевым, и рассмотрел с ним "дело Скрипаля", в том числе говорил о реакции России, Евросоюза, и международного содружества.



"Премьер Борисов приказал, чтобы Коцев вернулся в Софию для консультаций"- говорится в заявлении.



В то же время в МИД Болгарии отметили, что страна не собирается выдворять российских дипломатов, как страны Евросоюза.



















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