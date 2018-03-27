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Семерым представителям России в НАТО отменили аккредитацию


27.03.2018   18:57
Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил об отзыве аккредитации семи российских представителей при НАТО будет в рамках дипломатических мер, предпринимаемых европейскими странами в отношении России на фоне расследования покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Я сегодня аннулировал аккредитацию семи представителей российской миссии в НАТО», — заявил Столтенберг, добавив, что также НАТО не утвердит три запроса на аккредитацию от России.

«У России все еще будет дипломатическая миссия при НАТО, и размер этой миссии — максимум 20 дипломатов — достаточен, чтобы содействовать диалогу между НАТО и Россией», — подчеркнул он.

В настоящий момент в списке на сайте постпредства РФ при НАТО фигурируют 14 сотрудников миссии и еще шесть сотрудников аппарата главного военного представителя РФ при НАТО.

При этом генсек альянса подчеркнул, что эти меры не меняет политики по отношению к России. НАТО по-прежнему остается приверженным политике двойного подхода — сильный военный потенциал и открытость к диалогу, включая подготовку к следующему Совету Россия-НАТО» — сказал он на пресс-конференции.






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