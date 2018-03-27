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Молдова объявила персонами нон грата трех российских дипломатов


27.03.2018   18:59
Молдова объявила персонами нон грата трех российских дипломатов
Власти Молдовы решили выслать трех российских дипломатов в ответ на применение химического оружия против мирных граждан в британском Солсбери. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Молдовы.

«Три дипломата [российской дипломатической] миссии объявляются персонами нон грата и должны покинуть страну в течение семи дней», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что решение принято в знак солидарности с Великобританией и в соответствии с выводами Европейского совета от 23-24 марта, согласно которым нападение в Солсбери признано угрозой безопасности всего Европейского Союза.

Напомним, 26 марта ряд стран объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

Лондон возложил ответственность за инцидент на Россию.






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