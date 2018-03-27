Молдова объявила персонами нон грата трех российских дипломатов

27.03.2018 18:59 Молдова объявила персонами нон грата трех российских дипломатов

Власти Молдовы решили выслать трех российских дипломатов в ответ на применение химического оружия против мирных граждан в британском Солсбери. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Молдовы.



«Три дипломата [российской дипломатической] миссии объявляются персонами нон грата и должны покинуть страну в течение семи дней», — говорится в сообщении.



В МИД подчеркнули, что решение принято в знак солидарности с Великобританией и в соответствии с выводами Европейского совета от 23-24 марта, согласно которым нападение в Солсбери признано угрозой безопасности всего Европейского Союза.



Напомним, 26 марта ряд стран объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании.



4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.



Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.



Лондон возложил ответственность за инцидент на Россию.















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