Глухие и граждане с пониженным слухом смогут смотреть фильмы на языке жестов

27.03.2018 19:17 Глухие и граждане с пониженным слухом смогут смотреть фильмы, адаптированные на языке жестов. Информацию об этом распространяет Национальных киноцентр.



Презентация нового проекта киноцентра под названием «Кино жестами» состоится 29 марта.



В рамках проекта будет показаны два адаптированных фильма, выбранных «Международным объединением молодых деятелей искусства»: «Аполло Джавахети» (режиссер Бакар Черкезишвили) и «8 минут» (режиссеры: Георгий Гогичаишвили и Дато Абрамишвили).



Цель проекта – большая интеграция глухих и граждан с пониженным слухом в общество, доступность киноискусства для лиц с ограниченными возможностями и пропаганда языка жестов, повышения интереса к языку жестов в обществе.



В результате осуществления проекта «Кино жестами», проживающие в Грузии более 5 000 глухих и граждан с пониженным слухом могут посмотреть специально подобранные для них и адаптированные художественные, документальные, анимационные фильмы.















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