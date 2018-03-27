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Глухие и граждане с пониженным слухом смогут смотреть фильмы на языке жестов


27.03.2018   19:17
Глухие и граждане с пониженным слухом смогут смотреть фильмы, адаптированные на языке жестов. Информацию об этом распространяет Национальных киноцентр.

Презентация нового проекта киноцентра под названием «Кино жестами» состоится 29 марта.

В рамках проекта будет показаны два адаптированных фильма, выбранных «Международным объединением молодых деятелей искусства»: «Аполло Джавахети» (режиссер Бакар Черкезишвили) и «8 минут» (режиссеры: Георгий Гогичаишвили и Дато Абрамишвили).

Цель проекта – большая интеграция глухих и граждан с пониженным слухом в общество, доступность киноискусства для лиц с ограниченными возможностями и пропаганда языка жестов, повышения интереса к языку жестов в обществе.

В результате осуществления проекта «Кино жестами», проживающие в Грузии более 5 000 глухих и граждан с пониженным слухом могут посмотреть специально подобранные для них и адаптированные художественные, документальные, анимационные фильмы.






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