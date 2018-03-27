Премьер Грузии принес соболезнования семьям погибших в Кемерово

27.03.2018 19:18 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил соболезнования в связи с гибелью десятков людей в результате масштабного пожара в Кемеровском торговом центре (Россия).



Заявление Георгия Квирикашвили размещено в социальной сети «Твиттер».



«Я выражаю свое сожаление по поводу гибели десятков людей в Кемеровском торговом центре в России, в том числе, к сожалению, есть дети. Выражаю свои соболезнования семьям погибших и их близким, российскому народу», — пишет премьер-министр Грузии на своей странице в «Twitter».















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