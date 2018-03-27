В Грузии готовит грандиозную программу к 100-летию независимости

27.03.2018 19:20 Правительство Грузии готовит масштабную грандиозную программу к празднованию 100-летия со дня провозглашения независимости, сообщил на заседании правительства Грузии премьер-министр Георгий Квирикашвили.



По его информации, праздничные мероприятия пройдут в этот день, 26 мая, не только в столице, но и во всех регионах Грузии, а также в других странах.



«Мы планируем осуществление очень масштабной программы, в которую будут вовлечены все государственные ведомства, наши посольства. Очень важно, чтобы к нам присоединился и частный сектор. И я хочу призвать представителей частного сектора к участию в этом торжестве», — заявил Квирикашвили.



По его словам, 26 мая должно стать в Грузии таким же всенародным, радостным и праздничным днем, как и другие праздники.



«В 17:10 часов 26 мая, точно в то время, когда в 1918 году Национальный совет единогласно принял Акт о независимости, мы все вместе, вся страна объединимся и отпразднуем этот великий праздник, который связан со 100-летием провозглашения Грузии независимой республикой», — заявил премьер.



Как известно, 26 мая 1918 года Национальный совет демократической республики Грузия принял акт о независимости, на основании которого грузинская республика просуществовала до 21 февраля 1921 года. Празднование дня независимости было восстановлено в 1991 году после прихода к власти правительства Звиада Гамсахурдиа.



На масштабные мероприятия в связи со 100-летием независимости в Тбилиси ожидают представительные зарубежные делегации, в том числе президентов ряда партнерских стран.















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