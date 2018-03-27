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В Тбилиси начались работы по реабилитации телевизионной башни
27.03.2018 19:25
Компания «Тбилсервис групп» начала работы по реабилитации телевизионной башни.
Как отмечено в сообщении мэрии Тбилиси будет заменено поврежденное освещение , во время ремонта башня будет освещена частично. Монтаж освещения завершится в конце недели.
На Тбилисской телебашне смонтировано около 5 тысяч FLASH ламп. В последний раз освещение к меняли в 2015 году. Стоимость проекта составил 635 тысяч евро.Тогда новое LED освещение заказали у итальянской компании «Гривен» (Griven), которая, занималась освещением Эйфелевой башни.
Действующая тбилисская телевизионная вышка была построена в 1972 году взамен.
Высота конструкции составляет 274,5 метров над поверхностью горы, высота от уровня моря — 719,2 метра.
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