В Тбилиси начались работы по реабилитации телевизионной башни

27.03.2018 19:25 Компания «Тбилсервис групп» начала работы по реабилитации телевизионной башни.



Как отмечено в сообщении мэрии Тбилиси будет заменено поврежденное освещение , во время ремонта башня будет освещена частично. Монтаж освещения завершится в конце недели.



На Тбилисской телебашне смонтировано около 5 тысяч FLASH ламп. В последний раз освещение к меняли в 2015 году. Стоимость проекта составил 635 тысяч евро.Тогда новое LED освещение заказали у итальянской компании «Гривен» (Griven), которая, занималась освещением Эйфелевой башни.



Действующая тбилисская телевизионная вышка была построена в 1972 году взамен.



Высота конструкции составляет 274,5 метров над поверхностью горы, высота от уровня моря — 719,2 метра.















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