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В Тбилиси появятся таблички с точным названием улиц
27.03.2018 19:32
На всех улицах Тбилиси появятся таблички с точным названием улиц и номером здания или дома. Об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«В целом это представляет серьезную проблему для местного населения, поскольку в случае вызова скорой, пожарной или патрульной полиции сложно добраться до конкретной локации. Плохо, когда в развитых городах нет адресных табличек и у любого прохожего нет возможности узнать точно где, на какой улице он находится. Мы решим эту проблему в нашем городе», — сказал Каладзе.
Размещение табличек с названием и нумерацией улиц в масштабе столицы осуществляет городская служба развития инфраструктуры.
Для реализации проекта из бюджета выделено 500 тысяч лари.
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