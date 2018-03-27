В Тбилиси появятся таблички с точным названием улиц

27.03.2018 19:32 На всех улицах Тбилиси появятся таблички с точным названием улиц и номером здания или дома. Об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



«В целом это представляет серьезную проблему для местного населения, поскольку в случае вызова скорой, пожарной или патрульной полиции сложно добраться до конкретной локации. Плохо, когда в развитых городах нет адресных табличек и у любого прохожего нет возможности узнать точно где, на какой улице он находится. Мы решим эту проблему в нашем городе», — сказал Каладзе.



Размещение табличек с названием и нумерацией улиц в масштабе столицы осуществляет городская служба развития инфраструктуры.



Для реализации проекта из бюджета выделено 500 тысяч лари.















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