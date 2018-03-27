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В МИД Грузии создается Генеральный директорат евроинтеграции


27.03.2018   19:45
С 1 апреля в результате реорганизации в Министерстве иностранных дел будут созданы новые структурные единицы.

Согласно изменениям, в Министерстве иностранных дел будет создан Генеральный директорат евроинтеграции. Следует отметить, что МИД первое государственное ведомство, где будет создан портфель генерального директората европейского типа. Создание Генерального директората евроинтеграции напрямую созвучно с внешними политическими приоритетами страны, и в его подчинении будут департаменты евроинтеграции и координации помощи Евросоюза, и секторной интеграции.

Обязанностью департамента евроинтеграции будет содействие процессу интеграции в Евросоюз. Основной задачей департамента координации помощи Евросоюза и секторной интеграции будет координация помощи Евросоюза, мониторинг/координация выполнения соглашения Ассоциации между Грузией и Евросоюзом, содействие секторной интеграции, и др.

Согласно изменению, в МИД впервые создается департамент интеграции в НАТО, основной задачей которого будет содействие, и координация процесса интеграции Грузии в НАТО. (Примечательно, что вопросами интеграции в НАТО до сих пор курировало Управление НАТО Министерства иностранных дел).

Приоритетом правительства, так же как Министерства иностранных дел, является улучшение стратегических коммуникаций с обществом, и эффективная борьба против дезинформации. С данной целью в Министерстве иностранных дел создается департамент стратегических коммуникаций, задача которого планирование коммуникации соответственно приоритетам внешней политики страны, информирование общества на пути интеграции в НАТО и Евросоюз, имплементация коммуникационной стратегии и др.

Следует отметить, что по приоритетам Министерства иностранных дел в существующих в ведомстве департаментах тоже планируются изменения. На уровне правительства, в Министерстве иностранных дел впервые создается структурная единица, отвечающая за содействие занятости граждан Грузии в международных организациях. В частности, в департаменте организаций будет создано управление содействия занятости. Запланировано добавить департаменту международных организаций управление контроля новых угроз и вооружения, существующего на сегодня в составе департамента политики безопасности и евроатлантической интеграции министерства.







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