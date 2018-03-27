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Минздрав обновил автопарк «скорой помощи» в регионах Грузии
27.03.2018 20:25
В регионах завершилось обновление автопарка Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сообщил сегодня на заседании правительства.
На сегодняшний день Центр насчитывает 232 новых спецмашины с соответствующим медицинским оборудованием европейского стандарта, в том числе реаномобили и машины «скорой помощи» со средней и высокой проходимостью.
«Этап обновления автопарка неотложной помощи завершился в регионах. Особенно хочу заострить внимание на тот факт, что для высокогорных регионов учтено 22 спецмашины типа джипа, снабженные медицинским оборудованием … Как вам известно, обновление автопарка является важным компонентом для улучшения качества неотложной медицинской помощи», — сказал премьер.
Следует отметить, что в большинстве районов Грузии до сих пор нет отдельных зданий для службы «скорой помощи», персонал которой обычно размещается в районных больницах.
В связи с этим в регионах страны ведется строительство 40 медицинских центров скорой помощи.
На стадии завершения находятся несколько таких объектов: с конца марта современные медицинские центры скорой помощи будут обслуживать жителей Чохатаури (Гурия), Боржоми (Самцхе-Джавахети) и Вани (Имерети).
С мая такие же центры появятся и в других городах Имеретии, в частности, в Багдати, Самтредиа, Хони, Сачхере. А также в городах региона Самегрело – Земо Сванети – Поти, Мартвили и поселке Местиа. В регионе Квемо Картли с мая подобные центры появятся в Дманиси, Марнеули и Цалка. Все центры будут оснащены необходимой техникой и инвентарем.
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