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Глава Агентства публичного реестра уходит в отставку из-за обвинений в домагательствах


27.03.2018   21:20
Папуна Угрехелидзе, глава Национального агентства публичного реестра, уходит в отставку. Об этом Угрехелидзе написал на своей странице в социальной сети.

«К сожалению, со стороны бывшего сотрудника государственного реестра — бывшего руководителя службы по связям с международными организациями Эки Месхидзе продолжаются нападки в мой адрес, и прямо скажу, попытки свести счеты. Теперь это уже приняло резкий политический тон. Она обвиняет меня в том, что в период нашего сотрудничества и дружбы с 2013 по 2016 годы, стала жертвой «притеснения» с моей стороны», — пишет Угрехелидзе.

Угрехелидзе утверждает, что эти обвинения являются местью за увольнение 22 августа 2016 года ее мужа Зураба Кипиани с поста администратора одной из служб публичного реестра на основании дисциплинарного взыскания.

Как пишет Угрехелидзе, Эка Месхидзе проработала на своей должности до января 2016 года, однако обратилась со своими обвинения к Народному защитнику только после увольнения мужа, 29 августа 2016 года (муж был уволен 22 августа 2016 года).

«Месхидзе шантажировала меня из-за увольнения мужа и существует свидетель, посредством которого она сообщила мне, что в случае увольнения мужа она будет жаловаться Народному защитнику.

На этом она покончила с нашей дружбой и перешла на шантаж. После этого она прикрыла лицо и под маской зашиты прав женщин объявила анонимную войну несуществующему автору «словесного насилия», — пишет Угрехелидзе.

Он отмечает, что реальной причиной перемены работы Эки Месхидзе стали не «притеснения и унизительная рабочая среда», а более высокая заработная плата, которую ей предложили на новом месте в GIZ.

Я даже предоставил ей нужную рекомендацию, — вспоминает Угрехелидзе.

Таким образом, Угрехелидзе категорически отверг обвинения Эки Месхидзе в связи с сексуальными домогательствами в свой адрес и заявляет, что идет в суд, чтобы защитить честь, достоинство и деловую репутацию.







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