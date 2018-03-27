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Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России и заявила о прекращении встреч на высшем уровне с РФ
27.03.2018 22:04
Еще одна европейская страна заявила о дипломатическом бойкоте чемпионата мира-2018 по футболу, который пройдет в России. Как обещает правительство Исландии, ни один исландский чиновники не поедет на мировое первенство. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на официальный сайт правительства Исландии.
Как отмечается в сообщении, "правительство Исландии приняло решение проявить солидарность с Великобританией" в связи с химической атакой в Солсбери. Ведь как ранее заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, британские чиновники будут бойкотировать чемпионат мира-2018.
"Среди мер, которые предпримет Исландия - временное прекращение всех встреч на высшем уровне с представителями власти России. В соответствии с этим решением исландское руководство не будет посещать Россию в рамках чемпионата мира по футболу, который состоится этим летом", - говорится в заявлении.
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