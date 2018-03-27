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США потребовали от российских дипломатов свернуть работу в Сиэтле за четыре дня


27.03.2018   23:12
Американская сторона потребовала от российских дипломатов покинуть дипломатическую собственность России - резиденцию генконсула в Сиэтле - в месячный срок, сообщил консул - советник генконсульства в Сиэтле Халит Айсин.

«Резиденция генконсула у нас отбирается в 23:59 (по местному времени) 24 апреля. (Американская сторона) требует, чтобы мы покинули (здание). Такая же история, как и в Сан-Франциско», - сказал он.

Дипломат подтвердил, что резиденция является российской собственностью.

Российские сотрудники должны свернуть работу за четыре дня, а к 25 апреля покинуть Сиэтл. «К 17:00 (по местному времени) 30 марта мы должны как Генконсульство завершить все консульские операции. Вход в помещение прекращается в 23:59 (по местному времени) 1 апреля. До 23:59 (по местному времени) 24 апреля мы должны покинуть пределы Сиэтла и разъехаться по другим точкам», - сказал дипломат.

По его словам, посольство России в США должно уведомить госдепартамент о том, куда едут сотрудники генконсульства, до 2 апреля.

26 марта президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, должно быть закрыто генеральное консульство России в Сиэтле.






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