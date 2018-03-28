|
Хулордава: Визалиберализацией воспользовались до 195 граждан, с границы вернули 1000 из них
28.03.2018 10:23
По информации председателя парламентского комитета по евроинтеграции Тамар Хулордава, в течение года визалиберализацией воспользовались до 195 граждан, совершив 250 тысяч поездок.
«С нашей стороны делается все, чтобы этому режиму не угрожала опасность. Вы знаете, что Еврокомиссия оценила Грузию в декабре и 20 декабря опубликовала отчет, где положительно оценивается тот процесс, который связан с визалиберализацией», — заявляет депутат.
По словам Хулордава, количество нарушивших визовый режим в пределах десяти процентов, что считается нормальным.
Кроме того, депутат отметила и тех людей, которым было отказано во въезде в зону ЕС.
«Было около 1000 случаев возвращения с границы, когда в течение всего года людям не позволили въехать в Шенгенскую зону», — говорит Хулордава.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна