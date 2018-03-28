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Хулордава: Визалиберализацией воспользовались до 195 граждан, с границы вернули 1000 из них


28.03.2018   10:23
По информации председателя парламентского комитета по евроинтеграции Тамар Хулордава, в течение года визалиберализацией воспользовались до 195 граждан, совершив 250 тысяч поездок.

«С нашей стороны делается все, чтобы этому режиму не угрожала опасность. Вы знаете, что Еврокомиссия оценила Грузию в декабре и 20 декабря опубликовала отчет, где положительно оценивается тот процесс, который связан с визалиберализацией», — заявляет депутат.

По словам Хулордава, количество нарушивших визовый режим в пределах десяти процентов, что считается нормальным.

Кроме того, депутат отметила и тех людей, которым было отказано во въезде в зону ЕС.

«Было около 1000 случаев возвращения с границы, когда в течение всего года людям не позволили въехать в Шенгенскую зону», — говорит Хулордава.






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