Джанелидзе: Визалиберализация является результатом исторического выбора грузинского народа - его европейских устремлений

28.03.2018 11:08 Визалиберализация является не только итогом огромных усилий и масштабных реформ грузинского правительства, но и результатом исторического выбора грузинского народа — его европейских устремлений и незыблемой поддержки этого курса, — об этом говорится в заявлении вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе, приуроченном к дате получения визовой либерализации с Европой.



«Сегодня, 28 марта, прошло ровно год, как граждане Грузии получили возможность путешествовать без виз в странах ЕС / Шенгенской зоны …



Для нас безвизовое передвижение в страны ЕС, помимо практического аспекта, имеет огромное политическое значение, так как этим шагом Грузия ещё больше сблизилась с европейской семьей, Евросоюзом и со стороны государств-членов ЕС это стало признанием Грузии как надежного и достойного партнера и мы ещё раз получили твердую поддержку наших европейских устремлений», — сказано в заявлении Михаила Джанелидзе.



Глава внешнеполитического ведомства отмечает, что правительство Грузии в настоящее время работает над «дорожной картой» по вопросу дальнейшего углубления интеграции с ЕС. Вице-премьер Грузии также призвал граждан заботиться обо всех успехах, достигнутых на пути европейской интеграции, и соблюдать правила безвизового въезда в страны ЕС.















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