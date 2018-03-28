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Джанелидзе: Визалиберализация является результатом исторического выбора грузинского народа - его европейских устремлений
28.03.2018 11:08
Визалиберализация является не только итогом огромных усилий и масштабных реформ грузинского правительства, но и результатом исторического выбора грузинского народа — его европейских устремлений и незыблемой поддержки этого курса, — об этом говорится в заявлении вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе, приуроченном к дате получения визовой либерализации с Европой.
«Сегодня, 28 марта, прошло ровно год, как граждане Грузии получили возможность путешествовать без виз в странах ЕС / Шенгенской зоны …
Для нас безвизовое передвижение в страны ЕС, помимо практического аспекта, имеет огромное политическое значение, так как этим шагом Грузия ещё больше сблизилась с европейской семьей, Евросоюзом и со стороны государств-членов ЕС это стало признанием Грузии как надежного и достойного партнера и мы ещё раз получили твердую поддержку наших европейских устремлений», — сказано в заявлении Михаила Джанелидзе.
Глава внешнеполитического ведомства отмечает, что правительство Грузии в настоящее время работает над «дорожной картой» по вопросу дальнейшего углубления интеграции с ЕС. Вице-премьер Грузии также призвал граждан заботиться обо всех успехах, достигнутых на пути европейской интеграции, и соблюдать правила безвизового въезда в страны ЕС.
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