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Грузию посетит глава МИД Люксембурга


28.03.2018   11:32
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн посетит Грузию с двухдневным официальным визитом в среду, говорится в сообщении на сайте грузинского МИД.

В рамках своего визита Ассельборн встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе, министром внутренних дел Георгием Гахария и первым вице-спикером парламента Тамарой Чугошвили.

Основной темой встреч будут двусторонние отношения между Грузией и Люксембургом и перспективы их расширения. Стороны также обсудят ситуацию в регионе и перспективы вступления Грузии в НАТО и Евросоюз.

Кроме того запланирована встреча главы МИД Люксембурга с представителями Миссии наблюдателей ЕС.

Дипломатические отношения между Грузией и Люксембургом были установлены 17 октября 1994 года. С тех пор страны оформили пять соглашений о развитии отношений в сфере транспорта, обороны и экономики.

Люксембург является седьмым государством в Евросоюзе и Шенгенском пространстве после Бельгии, Нидерландов, Франции, Болгарии, Австрии и Исландии, которое признало Грузию безопасной страной.






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