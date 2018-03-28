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Грузию посетит глава МИД Люксембурга
28.03.2018 11:32
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн посетит Грузию с двухдневным официальным визитом в среду, говорится в сообщении на сайте грузинского МИД.
В рамках своего визита Ассельборн встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе, министром внутренних дел Георгием Гахария и первым вице-спикером парламента Тамарой Чугошвили.
Основной темой встреч будут двусторонние отношения между Грузией и Люксембургом и перспективы их расширения. Стороны также обсудят ситуацию в регионе и перспективы вступления Грузии в НАТО и Евросоюз.
Кроме того запланирована встреча главы МИД Люксембурга с представителями Миссии наблюдателей ЕС.
Дипломатические отношения между Грузией и Люксембургом были установлены 17 октября 1994 года. С тех пор страны оформили пять соглашений о развитии отношений в сфере транспорта, обороны и экономики.
Люксембург является седьмым государством в Евросоюзе и Шенгенском пространстве после Бельгии, Нидерландов, Франции, Болгарии, Австрии и Исландии, которое признало Грузию безопасной страной.
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