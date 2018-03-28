Кобахидзе: Хочу всех поздравить с годовщиной визаберализации, что является для нас большой привилегией и ответственностью

28.03.2018 11:34 «Хотел бы еще раз поздравить всех с первым годом безвизового передвижения, что является для нас большой привилегией и вместе с тем, нашей большой ответственностью. Очень важно, чтобы в будущем мы с ответственостью относились к решению, принятому нашими европейскими друзьями», — заявляет председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отмечает Кобахидзе, законодательная и исполнительная власти Грузии в случае необходимости начнут совместную работу над законодательными изменениями в связи с безвизовым режимом.



«В связи с безвизовым передвижением существуют некоторые проблемы, и мы должны позаботиться об этом… Мы вместе с исполнительной властью обязательно начнем работать над возможными законодательными изменениями, которые повысят нашу ответственость перед нашими европейскими друзьяями», — сказал Ираклий Кобахидзе.



Информацию распространяет пресс-служба парламента Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

