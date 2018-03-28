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Кобахидзе: Хочу всех поздравить с годовщиной визаберализации, что является для нас большой привилегией и ответственностью


28.03.2018   11:34
«Хотел бы еще раз поздравить всех с первым годом безвизового передвижения, что является для нас большой привилегией и вместе с тем, нашей большой ответственностью. Очень важно, чтобы в будущем мы с ответственостью относились к решению, принятому нашими европейскими друзьями», — заявляет председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Как отмечает Кобахидзе, законодательная и исполнительная власти Грузии в случае необходимости начнут совместную работу над законодательными изменениями в связи с безвизовым режимом.

«В связи с безвизовым передвижением существуют некоторые проблемы, и мы должны позаботиться об этом… Мы вместе с исполнительной властью обязательно начнем работать над возможными законодательными изменениями, которые повысят нашу ответственость перед нашими европейскими друзьяями», — сказал Ираклий Кобахидзе.

Информацию распространяет пресс-служба парламента Грузии.






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