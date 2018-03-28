Каладзе: Некоторые политики не осознают, где проходит граница между узкопартийным интересом и интересами города

28.03.2018 12:11 «Некоторые политики не осознают, где проходит граница между узкопартийным интересом и интересом города», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства комментируя инцидент, который имел место накануне во время обсуждения генерального плана землепользования Тбилиси.



Как заявил Каладзе, пригласить на публичное рассмотрение генплана в гостиницу «Билтмор» политиков, бывших кандидатов в мэры было его инициативой и вместо обсуждения важного документа, эти люди попытались устроить дебош.



«Пригласить на обсуждение генплана политиков, было моей идеей, так как я хотел, чтобы и эти люди участвовали в процессе. Они были моими конкурентами в предвыборный период и я хотел, чтобы мы все вместе рассмотрели генплан, но они решили использовать свои узкопартийные интересы и попытались устроить дебош», — заявил Каладзе.



Между участниками публичного обсуждения генерального плана землепользования Тбилиси произошло словесное противостояние.















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