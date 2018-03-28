Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каладзе: Некоторые политики не осознают, где проходит граница между узкопартийным интересом и интересами города


28.03.2018   12:11
«Некоторые политики не осознают, где проходит граница между узкопартийным интересом и интересом города», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства комментируя инцидент, который имел место накануне во время обсуждения генерального плана землепользования Тбилиси.

Как заявил Каладзе, пригласить на публичное рассмотрение генплана в гостиницу «Билтмор» политиков, бывших кандидатов в мэры было его инициативой и вместо обсуждения важного документа, эти люди попытались устроить дебош.

«Пригласить на обсуждение генплана политиков, было моей идеей, так как я хотел, чтобы и эти люди участвовали в процессе. Они были моими конкурентами в предвыборный период и я хотел, чтобы мы все вместе рассмотрели генплан, но они решили использовать свои узкопартийные интересы и попытались устроить дебош», — заявил Каладзе.

Между участниками публичного обсуждения генерального плана землепользования Тбилиси произошло словесное противостояние.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Будут ли введены новые регуляции на игорный бизнес?
Законопроект о земле будет готов в апреле
Крупные банки выходят на рынок онлайн-кредитования
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва
Спикер парламента Грузии рассказал IPU о нарушениях со стороны России
Визит в Абхазию не отражает официальную позицию Иордании - Атеф Таравне
В Женеве пройдет 43-й раунд международных переговоров по ситуации в Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Беларуси в Тбилиси возложил цветы к мемориалу героям, павшим за единство Грузии
В рамках сессии Совета по правам человека ООН осудили оккупацию территории Грузии и положение с точки зрения прав человека на них
Латвия ратифицировала в первом чтении соглашение Армения-ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна