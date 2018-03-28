Изория: Монтенегро, как новая страна – член НАТО, новый друг Грузии

28.03.2018 12:17 Министр обороны Грузии Леван Изория в завершении своего официального визита в Монтенегро встретился с президентом Филиппом Вуяновичем и министром иностранных дел Срджаном Данмановичем. Стороны обратили внимание на опыт и прогресс, которого достигла страна на пути в НАТО.



На встрече Леван Изория ознакомил президента и главу МИД Монтенегро с реформами, которые провела Грузия для вступления в альянс и отметил, что один из основных механизмов сотрудничества с НАТО, является существенный пакет (SNGP). По словам Изория, Грузия, как страна – аспирант НАТО, с точки зрения обороны, находится в интенсивном процессе реформ, которые основываются на пяти стратегических направлениях и направлены на территориальную оборону, сдерживание и развитие устойчивости.



«Монтенегро, как страна – член НАТО, является новым другом Грузии, которая всячески поможет нашей стране на пути интеграции в альянс», — заявил Леван Изория, подиытожив двухдневный официальный визит в Монтенегро.















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