|
Изория: Монтенегро, как новая страна – член НАТО, новый друг Грузии
28.03.2018 12:17
Министр обороны Грузии Леван Изория в завершении своего официального визита в Монтенегро встретился с президентом Филиппом Вуяновичем и министром иностранных дел Срджаном Данмановичем. Стороны обратили внимание на опыт и прогресс, которого достигла страна на пути в НАТО.
На встрече Леван Изория ознакомил президента и главу МИД Монтенегро с реформами, которые провела Грузия для вступления в альянс и отметил, что один из основных механизмов сотрудничества с НАТО, является существенный пакет (SNGP). По словам Изория, Грузия, как страна – аспирант НАТО, с точки зрения обороны, находится в интенсивном процессе реформ, которые основываются на пяти стратегических направлениях и направлены на территориальную оборону, сдерживание и развитие устойчивости.
«Монтенегро, как страна – член НАТО, является новым другом Грузии, которая всячески поможет нашей стране на пути интеграции в альянс», — заявил Леван Изория, подиытожив двухдневный официальный визит в Монтенегро.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна