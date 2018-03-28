Дипломатов РФ высылают уже 26 стран, будут выдворены 143 человека

28.03.2018 12:29 26 стран выдворили 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании в Twitter.



"Британия и ее союзники стоят плечом к плечу в отправке наиболее сильного сигнала Кремлю: Россия не может безнаказанно нарушать международные правила", - говорится в сообщении.



Британские дипломаты также опубликовали карту с обозначением стран, которые решили выслать российских дипломатов.



Также отмечается, что НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.



Список стран, которые выдворяют российских дипломатов: Албания, Австралия, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, США, Украина, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.



Отметим, что после публикации сообщения британского МИДа, о выдворении одного российского дпиломата объявила Бельгия. Таким образом, число стран, которые поддержали Британию, возросло до 27.















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