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В документе, подготовленном Великобританией до массового выдворения российских дипломатов, говорится о Грузии


28.03.2018   12:32
Презентация, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта, оказалась в распоряжении издания «Коммерсант». После этого доклада страны Запада начали принимать решение о высылке российских дипломатов – пишет газета.

Как отмечает издание, Россия в презентации из категории «с высокой долей вероятности» виновных в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери переведена в категорию «виновных без малейшего сомнения».

На слайдах презентации изложена хронология инцидента в период с 4 марта, когда Скрипалей доставили в больницу, по 20 марта, когда «23 незарегистрированных офицера российской разведки были высланы из Великобритании». Также в докладе описано отравляющее вещество «Новичок».

«Безо всяких сомнений, Россия ответственна, — гласит документ. — Никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерения и мотива. Никакого заслуживающего доверия альтернативного объяснения не существует».

Еще на одном слайде доклада опубликован «Длинный список враждебных действий России». Он включает 12 блоков, среди которых убийство в 2006 году Александра Литвиненко, DDoS-атаки на интернет Эстонии в 2007 году, вторжение в Грузию, оккупация Крыма и другие.

Как отмечает «Коммерсант», даная презентация была показана и роздана в распечатанном виде 80 высокопоставленным представителям иностранных посольств в Москве 22 марта, за четыре дня до массовой высылки российских дипломатов и на следующий день после того, как 21 марта в МИД РФ состоялся брифинг по «делу Скрипаля» для иностранных дипломатов. Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу на Смоленскую площадь не приехал. Но на следующий день провел для иностранного дипкорпуса презентацию в своей резиденции.






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