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Глава МИД Литвы поздравил Грузию с годовщиной визалиберализации
28.03.2018 13:03
Министр иностранных дел Литвы поздравляет Грузию с годовщиной задействования безвизового режима.
Линас Линкявичюс выражает полную поддержку европейскому стремлению Грузии и призывает к продолжению реформ быстрыми темпами.
«Пункт назначения – Европа», — пишет Линас Линкявичюс на своей странице в социальной сети «Твиттер».
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