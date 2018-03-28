Глава МИД Литвы поздравил Грузию с годовщиной визалиберализации

28.03.2018 13:03 Министр иностранных дел Литвы поздравляет Грузию с годовщиной задействования безвизового режима.



Линас Линкявичюс выражает полную поддержку европейскому стремлению Грузии и призывает к продолжению реформ быстрыми темпами.



«Пункт назначения – Европа», — пишет Линас Линкявичюс на своей странице в социальной сети «Твиттер».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

