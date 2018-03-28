Председателя сакребуло Боржоми отправили в отставку

28.03.2018 13:09 Председателя сакребуло Боржоми отправили в отставку. На тайном голосовании за отставку Зазы Чачанидзе проголосовали 19 депутатов, двое были против. Всего на заседании присутствовали депутаты в количестве 21 человека.



Сам Заза Чачанидзе сегодня в сакребуло не появлялся.



21 марта в аппарате сакребуло было зарегистрировано заявление, согласно которому 15 депутатов сакребуло требовали отставки Зазы Чачанидзе. 13 из них – члены «Грузинской мечты», двое – «Альянса патриотов».















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