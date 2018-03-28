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Великобритания начинает пересмотр виз, выданных богатым русским


28.03.2018   13:12
На фоне крупней высылки российских дипломатов из западных стран, премьер Британии Тереза Мэй объявила о пересмотре государственной программы, по которой британские визы выдавались инвесторам, пишет Times.

В рамках этой программы в период между 2008 и 2015 годами в Британию приехали более 700 богатых россиян. Приезжающий в Британию инвестор в рамках программы должен быть готов вложить в экономику страны определенную сумму: в 2014 году это был миллион фунтов, позже сумму увеличили до двух миллионов.

"По словам Мэй, министерство внутренних дел проверит, были ли льготы, предоставляемые в рамках программы, открытой для мигрантов всех национальностей, использованы по назначению, или в программе были пробелы, которые позволили получить доступ в Британию иностранцам, которые иначе его бы не получили", - пишет газета.

Мэй сделала заявление, выступая в палате общин, после того как ее члены начали требовать от премьера провести ретроспективные проверки выданных россиянам инвесторских виз.

Член парламента от лейбористов Иветт Купер призвала в рамках проверки уделить особое внимание именно получившим визы российским инвесторам.






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