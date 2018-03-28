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Грузинские депутаты приняли участие в Ассамблее Межпарламентского союза


28.03.2018   13:22
Парламентская делегация Грузии в составе шести депутатов, под руководством главы законодательного органа Ираклия Кобахидзе, 24-28 марта в Женеве приняла участие в 138-ой Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Женеве.

В рамках ассамблеи Грузинские законодатели провели ряд встреч на высоком уровне с представителями законодательных органов Австрии, Боливии, КНР, Германии, Индонезии, Японии, Марокко, Катара, Сингапура, Южной Африки, Суринама, Таиланда и Вануату.

На встречах стороны обсудили различные вопросы, в том числе торгово-экономические отношения, сотрудничество в сферах культуры, образования и туризма. Особое внимание было уделено суверенитету и территориальной целостности Грузии.

«Мы ставим наших партнеров в курс дела по направлению нашей политики по деоккупации, и я думаю, что это будет один из успешных и эффективных визитов и в этом направлении», - заявил в ходе визита руководитель парламентской фракции Грузинской мечты, депутат Мамука Мдинарадзе.

Межпарламентский союз (МПС) является международной организацией национальных парламентов, которая обеспечивает формат для парламентского диалога в масштабах всего мира. В настоящее время союз объединяет 178 парламентов (включая Парламент Грузии) и 12 ассоциированных членов.

Civil Georgia





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