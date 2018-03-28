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Власти Грузии должна объяснить гражданам правила путешествия в Европу - глава МИД Люксембурга
28.03.2018 13:50
Глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Ассельборн считает, что власти Грузии должна объяснить гражданам правила путешествия в Европу.
«Я впервые в вашей стране, когда визалиберализация не требование, а реальность. Когда мы приезжаем в вашу страну, хотим быть искренними и честно показать вам, как мы живем с нашей негативной и политической часть. Евросоюз – это организация, которая объединяет 28 стран со своим разнообразием. ЕС – не только Брюссель, это намного больше. Много людей приходят в ЕС без виз.
Много людей приехали в Люксембург и потом попросили убежище. Думаю, от властей Грузии зависит, чтобы ваше правительство объяснило гражданам правила путешествия в Европу и какова процедура предоставления убежища для граждан таких стран, как Грузия, где не происходит нарушений прав человека.
Если идти дальше, Евросоюзу придется реагировать не только в отношении Грузии, но и в случае других стран», — заявил руководитель внешнеполитического ведомства Люксембурга.
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