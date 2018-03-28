Саакашвили: Запад просыпается и лучше поздно, чем никогда

28.03.2018 14:30 Очень важное решение президента Трампа и европейских стран выслать российских шпионов. Запад просыпается и лучше поздно, чем никогда, - об этом написал бывший президент Грузии Михеил Саакашвили на своей странице в «Фейсбук».



«В 2006 году, после того как мы неопровержимо доказали участие российских ГРУшников в террористическом акте в городе Гори, где в результате взрыва в местной полиции погибли 5 человек, мы задержали 7 российских офицеров, имеющих прямое отношение к этой трагедии и другим преступлениям. Тогда многие западные дипломаты объявили меня излишне агрессивным и даже неуравновешенным. На нас оказали очень сильное давление, а тогдашний председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Де Гюхт, сплетничал с журналистами о том, что я преувеличиваю угрозу и вовлекаю Запад в ненужный конфликт. В отместку Путин стал массово захватывать грузин в России и высылать их в Грузию на транспортных самолетах, в то время как запад на это смотрел сквозь пальцы.



Для меня было важно узнать, что по приказу Трампа закрыли целое консульство в Сиэтле, чтобы россиян не осталось вблизи военных объектов. У нас российские шпионы окончательно переполнили нашу чашу терпения именно тогда, когда они нагло и открыто стали собирать данные о передвижении наших военных и о грузинском военном производстве. Сейчас все меняется и, слава Богу, хоть сейчас они поняли, с кем имеют дело», – написал Саакашвили.



Он также коснулся решения президента Украины Петра Порошенко выслать 13 российских дипломатов.

«Что касается решения Порошенко выслать 13 российских дипломатов в знак солидарности, после четырех лет войны и убийства 10 тысяч украинцев, делая этот жест только ради того чтобы угодить, унижает достоинство украинского народа. Мы в Грузии этот вопрос решили просто. Вскоре после нападения Путина вообще закрыли российское посольство и прервали дипломатические отношения», - отметил Михеил Саакашвили.















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