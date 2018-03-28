|
Я горжусь, что мы смогли добиться успеха с властями и народом Грузии - Мария Габриэль
28.03.2018 14:43
Предоставление безвизового режима Грузии было сильным сигналом для граждан Грузии и стран-членов ЕС. Это был четкий знак, что Грузия является другом Евросоюза и стратегическим партнером, стратегическим партнером в рамках инициативы Восточного партнерства с учетом той важной роли, которая называется – укрепление общей безопасности и внос вклада в вопросы укрепления. Об этом эксклюзивно Первому каналу заявила еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриель.
«Необходимо отметить старания Грузии и грузинского народа, чтобы страна получила безвизовый режим. Институциональные и комплексные реформы, которые реализуются в стране, приветствуются. Этот процесс продемонстрировал политическую волю грузинского правительства, стремление грузинского народа и верность тем ценностям, по которым страна движется к ЕС. Эти ценности — демократия, верховенство закона и фундаментальные ценности », — заявила Мария Габриэль.
Еврокомиссар вспомнила о периоде, когда она была главным докладчиком по вопросу предоставления Грузии визалиберализации и заявила, что гордится, что смогла добиться успеха с властями и народом Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна