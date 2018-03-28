Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Я горжусь, что мы смогли добиться успеха с властями и народом Грузии - Мария Габриэль


28.03.2018   14:43
Предоставление безвизового режима Грузии было сильным сигналом для граждан Грузии и стран-членов ЕС. Это был четкий знак, что Грузия является другом Евросоюза и стратегическим партнером, стратегическим партнером в рамках инициативы Восточного партнерства с учетом той важной роли, которая называется – укрепление общей безопасности и внос вклада в вопросы укрепления. Об этом эксклюзивно Первому каналу заявила еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриель.

«Необходимо отметить старания Грузии и грузинского народа, чтобы страна получила безвизовый режим. Институциональные и комплексные реформы, которые реализуются в стране, приветствуются. Этот процесс продемонстрировал политическую волю грузинского правительства, стремление грузинского народа и верность тем ценностям, по которым страна движется к ЕС. Эти ценности — демократия, верховенство закона и фундаментальные ценности », — заявила Мария Габриэль.

Еврокомиссар вспомнила о периоде, когда она была главным докладчиком по вопросу предоставления Грузии визалиберализации и заявила, что гордится, что смогла добиться успеха с властями и народом Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Будут ли введены новые регуляции на игорный бизнес?
Законопроект о земле будет готов в апреле
Крупные банки выходят на рынок онлайн-кредитования
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва
Спикер парламента Грузии рассказал IPU о нарушениях со стороны России
Визит в Абхазию не отражает официальную позицию Иордании - Атеф Таравне
В Женеве пройдет 43-й раунд международных переговоров по ситуации в Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Беларуси в Тбилиси возложил цветы к мемориалу героям, павшим за единство Грузии
В рамках сессии Совета по правам человека ООН осудили оккупацию территории Грузии и положение с точки зрения прав человека на них
Латвия ратифицировала в первом чтении соглашение Армения-ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна