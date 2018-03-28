Я горжусь, что мы смогли добиться успеха с властями и народом Грузии - Мария Габриэль

28.03.2018 14:43 Предоставление безвизового режима Грузии было сильным сигналом для граждан Грузии и стран-членов ЕС. Это был четкий знак, что Грузия является другом Евросоюза и стратегическим партнером, стратегическим партнером в рамках инициативы Восточного партнерства с учетом той важной роли, которая называется – укрепление общей безопасности и внос вклада в вопросы укрепления. Об этом эксклюзивно Первому каналу заявила еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриель.



«Необходимо отметить старания Грузии и грузинского народа, чтобы страна получила безвизовый режим. Институциональные и комплексные реформы, которые реализуются в стране, приветствуются. Этот процесс продемонстрировал политическую волю грузинского правительства, стремление грузинского народа и верность тем ценностям, по которым страна движется к ЕС. Эти ценности — демократия, верховенство закона и фундаментальные ценности », — заявила Мария Габриэль.



Еврокомиссар вспомнила о периоде, когда она была главным докладчиком по вопросу предоставления Грузии визалиберализации и заявила, что гордится, что смогла добиться успеха с властями и народом Грузии.















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