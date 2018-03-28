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Черногория объявила о высылке российского дипломата
28.03.2018 14:49
Черногория решила высылать одного российского дипломата в качестве солидарности с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.
Отмечается, что дипломат должен покинуть страну в течение недели.
26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.
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