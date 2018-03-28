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Словакия решила отозвать посла в России для консультаций


28.03.2018   15:21
Власти Словакии приняли решение отозвать для консультаций своего посла в России в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает в среду агентство Bloomberg.

По его информации, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак пояснил, что в Братиславе следят за событиями вокруг этого дела и вариант с высылкой российских дипломатов из Словакии "нельзя исключать".

Более 25 стран объявили на этой неделе о высылке свыше 150 российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Ответственность за него возложили на Москву. Россия категорически отвергает эти обвинения.

Ранее о решении отозвать своих послов в РФ для консультаций объявили Болгария и Люксембург. Кроме того, Евросоюз также объявил об отзыве своего постпреда в РФ для консультаций.






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