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Экс-министр образования каталонских сепаратистов сдалась шотландской полиции
28.03.2018 15:47
Бывший министр образования Каталонии Клара Понсати, которую правительство Испании обвиняет в мятеже, добровольно сдалась полиции Шотландии, куда она сбежала.
Как заявил адвокат Понсати, он будет отстаивать ее права в попытке Испании добиться ее экстрадиции. Адвокат подчеркнул, что Понсати считает обвинения против себя «политическим преследованием».
23 марта судья Верховного суда Испании предъявил обвинения 13 каталонским политикам, в частности, экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону, в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании и выдал 6 международных ордеров на задержание бежавших каталонских политиков.
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