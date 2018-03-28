Экс-министр образования каталонских сепаратистов сдалась шотландской полиции

28.03.2018 15:47 Бывший министр образования Каталонии Клара Понсати, которую правительство Испании обвиняет в мятеже, добровольно сдалась полиции Шотландии, куда она сбежала.



Как заявил адвокат Понсати, он будет отстаивать ее права в попытке Испании добиться ее экстрадиции. Адвокат подчеркнул, что Понсати считает обвинения против себя «политическим преследованием».



23 марта судья Верховного суда Испании предъявил обвинения 13 каталонским политикам, в частности, экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону, в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании и выдал 6 международных ордеров на задержание бежавших каталонских политиков.















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