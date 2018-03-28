Глава МИД Грузии уверен, что у безвизового режима с ЕС в будущем не будет возникнет никаких проблем

28.03.2018 16:12 «Свобода, которая была предоставлена ​​нашим гражданам, имеет большое политическое значение, что выражается в продвижении нашей европейской интеграции », — заявил министр иностранных дел Грузии в связи с годовщиной либерализации визового режима с ЕС.



Как отметил Михаил Джанелидзе, либерализация визового режима — это не только политическая цель, но и реальная практическая возможность, которая также является выражением доверия со стороны ЕС к Грузии.



«Мы получили свободу от виз со стороны ЕС в очень трудное время, в то время как у Евросоюза была серьезная проблема с миграцией, и для них политически было очень сложно принять это решение. Но наши реформы и переговоры с ЕС позволили это достигнуть. Сегодня мы делаем все, чтобы сохранить этот результат », — сказал Михаил Джанелидзе.



По его словам, в течение одного года были проблемы, которые были связаны с неверным использованием режима о предоставлении убежища и частично связаны с преступной деятельностью.



«Как только эти угрозы возникли, и эти проблемы стали беспокоить наших партнеров, мы осуществили немедленное реагирование. Мы начали третью волну информационной кампании. Кроме того, в рамках кампании мы предоставляем информацию, касающуюся политики убежища. Сегодня Грузия — безопасная страна, и права человека в ней защищены, поэтому существует минимальная вероятность того, что наши граждане получат убежище с этой целью. Часто наши граждане становятся жертвами ложной информации, предоставляемой посредниками и разными лицами. Тогда эти обманутые граждане сталкиваются с большими финансовыми или другими проблемами. Поэтому мы проводим кампанию в этом направлении. Мы укрепили наше сотрудничество с соответствующими структурами ЕС, изменили регуляции внутри страны, чтобы закрыть все возможные неверные пути, с помощью которых можно делать запрос о предоставлении убежища. Наше немедленное реагирование принесло свои результаты. Мы убеждены, что эти вопросы скоро будут решены с европейской стороны, и в будущем у визалиберализации не возникнет никаких проблем », — сказал Джанелидзе.















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