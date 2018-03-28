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МИД Литвы приветствует всеобъемлющие действия грузинского правительства против нарушений безвизового режима


28.03.2018   16:16
«Двери ЕС открыты для добросовестных путешественников», — об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Литвы сделанного в связи с годовщиной безвизового сообщения Грузии и ЕС.

«Поздравляем с годовщиной безвизового сообщения между Грузией и ЕС! Грузия и Евросоюз близки друг от друга, как никогда ранее. Больше контакта между людьми, больше прогресса, больше инноваций, больше свободы. Двери ЕС открыты для добросовестных путешественников!

Приветствуем всеобъемлющие действия грузинского правительства против нарушений [безвизового режима]», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Литвы, которое было опубликовано в социальной сети «Твиттер».






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