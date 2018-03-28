Грузия будет говорить в Совете Безопасности ООН об оккупированных территория

28.03.2018 18:33 28 марта 2018 года, при инициативе страны ныне председательствующей в Совете Безопасности ООН (Нидерланды) пройдут открытые дебаты на тему: по «коллективные действия по улучшению миротворческих операций Организации Объединенных Наций — для повышения эффективности и результативности в сегодняшней сложной и рискованной среде ».



Целью дебатов является повышение эффективности миротворческих операций ООН, и в этом отношении все участники процесса (принимающие страны, региональные организации, совет безопасности, государства-члены, в том числе страны, военные и полицейские силы которых участвуют в операциях ООН по поддержанию мира и Секретариат ООН) рассматривают возможные пути улучшения.



Постоянное представительство Грузии в ООН примет участие в открытых дебатах. Грузинская сторона сосредоточит свое внимание на важности миротворческих операций ООН в целях улучшения глобальной безопасности и мира и внесения изменений в систему для решения сегодняшних проблем. Среди них основное внимание будет уделено важности соответствующих мандатов для четко определенного, реалистичного и соответствующего контекста для операций по поддержанию мира.



В этой связи Грузия расскажет о своем опыте, когда мандат (UNOMIG) был приостановлен в 2009 году из-за вето постоянного члена Совета Безопасности ООН — России -, что создало очень опасный прецедент в истории Организации Объединенных Наций. В заявлении также будет рассмотрена ситуация на оккупированных территориях Грузии, включая убийство Арчила Татунашвили.



Принимая во внимание ситуацию, грузинская сторона будет говорить о необходимости создания механизмов международной безопасности в оккупированных регионах.















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