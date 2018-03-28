Янош Херман: Безвизовый режим должен быть закреплен борьбой с большим количеством соискателей убежища и организованной преступностью

28.03.2018 19:52 Безвизовый режим с Евросоюзом должен быть закреплен борьбой с большим количеством соискателей убежища и организованной преступностью, — об этом посол ЕС в Грузии Янош Херман написал в «Твиттере» в связи с годовщиной безвизового режима.



«В первый год задействования безвизового режима Евросоюз посетили четверть миллиона грузин. Радостно, что между людьми больше контактов, больше знаний и торговли. Однако безвизовый режим должен быть закреплен борьбой с нарушителями – большим количеством соискателей убежища и организованной преступностью», — пишет Янош Херман в «Твиттере».















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