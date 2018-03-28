Карасин: Мы не смогли договориться о тексте соглашения о неприменении силы

28.03.2018 19:53 Участники Женевских дискуссий имеют отличающиеся мнения о том, что должно быть записано в соглашении о неприменении силы, — об этом заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сказал журналистам после завершения женевских дискуссий.



«К сожалению, мы не смогли договориться по тексту соглашения, потому что у участников разные представления о том, что должно быть в нем написано. Конечно, все по-прежнему упирается в вопрос статуса, соглашений 2008 года, которые также по-разному понимают в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми и Москве. Вот почему состоялся обмен мнениями. Несмотря на трудности в мировой политике, разговор был довольно конструктивным, но иногда эмоциональным », — заявил Карасин.















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