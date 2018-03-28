Григорий Карасин не исключает изменения формата Женевских переговоров

28.03.2018 19:54 Заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин не исключает изменения формата Женевских переговоров. Об этом Карасин заявил по завершении Женевских дискуссий.



«Мы согласились, что встретимся здесь предположительно в июне, и возможно будем думать и о том, как осуществить реформирование самой работы Женевских дискуссий, чтобы прекратить рассматривать какие-то тексты. Возможно, мы будем говорить о каких-то конкретных проектах, планах отношений между общественными организациями, населением. Одним словом, мы должны думать в течение этих двух месяцев», — заявил Григорий Карасин.



На вопрос о формате Абашидзе-Карасина Григорий Карасин отметил, что на встречах с Зурабом Абашидзе, в основном, рассматриваются экономические вопросы.



«Там мы, прежде всего, говорим об экономике, торговле. В этом случае речь идет не о российско-грузинских отношениях. Например, о том, как упорядочить торговлю. Вскоре будет задействовано соглашение со шведской компанией SGS, с которой представители Грузии уже подписали соглашение. Я думаю, что мы подпишем его в ближайшие несколько недель, и начнем реализацию этого проекта. Это может стать новой точкой обострения, но мы хотим, чтобы это было реально действующей схемой, которая будет способствовать налаживанию торгово-экономическим связям в регионе, поскольку в этом проекте есть положительный заряд», — заявил Карасин.



По его словам, речь может пойти на разные темы.



«Разговор может коснуться образования и других вопросов, однако это не двухсторонние российско-грузинские контакты. Это – ваше участие, участие абхазцев, югоосетинских соседей, Тбилиси. Нужно задуматься и сделать выбор. Нужно уходить от конфронтации», — заявил Карасин.



На вопрос, что он думает об участии самого премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Женевских дискуссиях, заместитель министра иностранных дел России ответил, что российская сторона пока не думала над этим.



«Честно говоря, мы еще об этом не думали. Мы думаем, что, может быть, нам стоит подумать о реформе Женевских дискуссий, потому что здесь мы не можем добиться очень многого. Хорошо, что люди приезжают и говорят, это уже фактор стабильности и открытости», — заявил Карасин.















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