Дондуа: Главные обсуждения впереди, однако произошедшее уже указывает на то, что загнанными в угол являемся не мы, а именно Россия

28.03.2018 20:02 Представители России и оккупационного режима согласованно сделали такие провокационные заявления, что явно указывает на их неготовность пойти на конструктивный диалог и на то, что они сознательно собираются вести эти переговоры в неверном направлении и окончательно их сорвать, - об этом заявил заместитель главы МИД Грузии Давид Дондуа в Женеве, где уже второй день проходит по счету 43-тий раунд переговоров.

Дондуа откликнулся на критику в связи с тем, что грузинская сторона собирается пойти на уступки в Женеве.



По словам заместителя министра, «это не близко к реальности и думается, что и никто, ни на какие уступки идти не собирается».



«…На первой сессии, выпадая из всяческого контакта, т.е. не по повестке дня, представители России и оккупационного режима согласованно сделали такие провокационные заявления, что явно указывает на их неготовность пойти на конструктивный диалог и на то, что они сознательно собираются вести эти переговоры в неверном направлении и окончательно их сорвать. Давайте пока не будем говорить о конечном, потому что главные обсуждения еще впереди, однако произошедшее уже указывает на то, что загнанными в угол являемся не мы, а именно Россия», - заявил, в частности, Давид Дондуа.



По его же словам, «происходящее указывает именно на то, что мы шли именно в правильном направлении, а представители Москвы не готовы к тому, чтобы в этом плане произошел какой-либо прогресс. Посмотрим, как будут развиваться события, заранее делать какие-либо заявления нельзя, это преждевременно», - заявил Дондуа.















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