Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Дондуа: По делу Арчила Татунашвили мы не услышали ничего содержательного ни от России, ни от представителей Цхинвали


28.03.2018   20:03
В связи с делом Арчила Татунашвили представителям Цхинвали и России, сказать, к сожалению, было нечего, – об этом заявил заместитель главы МИД Грузии Давид Дондуа в Женеве.

Как отметил заместитель министра, главной темой разговора на сегодняшней встрече было именно убийство Арчила Татунашвили в Цхинвали, однако, по словам Дондуа, по этому вопросу они «ничего содержательного не услышали».

«Мы, разумеется, как у нас было запланировано, в первой рабочей группе сделали главный акцент на деле Арчила Татунашвили, и на это, к сожалению, как и ожидалось, ничего содержательного мы не услышали ни от представителей России, ни от Цхинвали. Представители Цхинвали зачитали то же самое заявление, что они и делали в свое время, совершенно абсурдное, т.е. по этому поводу ничего нового не было сказано. С нашей стороны и со стороны американских сопредселдателей основное время было уделено этому вопросу, однако, как я уже сказал, представителям Цхинвали и России, к сожалению, нечего было сказать в связи с этим», - заявил Дондуа.

По словам замминистра, за случившееся политическую ответственность должен взять тот, кто является осуществителем эффективного контроля и это – Российская Федерация.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Будут ли введены новые регуляции на игорный бизнес?
Законопроект о земле будет готов в апреле
Крупные банки выходят на рынок онлайн-кредитования
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва
Спикер парламента Грузии рассказал IPU о нарушениях со стороны России
Визит в Абхазию не отражает официальную позицию Иордании - Атеф Таравне
В Женеве пройдет 43-й раунд международных переговоров по ситуации в Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Беларуси в Тбилиси возложил цветы к мемориалу героям, павшим за единство Грузии
В рамках сессии Совета по правам человека ООН осудили оккупацию территории Грузии и положение с точки зрения прав человека на них
Латвия ратифицировала в первом чтении соглашение Армения-ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна