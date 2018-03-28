Дондуа: По делу Арчила Татунашвили мы не услышали ничего содержательного ни от России, ни от представителей Цхинвали

28.03.2018 20:03 В связи с делом Арчила Татунашвили представителям Цхинвали и России, сказать, к сожалению, было нечего, – об этом заявил заместитель главы МИД Грузии Давид Дондуа в Женеве.



Как отметил заместитель министра, главной темой разговора на сегодняшней встрече было именно убийство Арчила Татунашвили в Цхинвали, однако, по словам Дондуа, по этому вопросу они «ничего содержательного не услышали».



«Мы, разумеется, как у нас было запланировано, в первой рабочей группе сделали главный акцент на деле Арчила Татунашвили, и на это, к сожалению, как и ожидалось, ничего содержательного мы не услышали ни от представителей России, ни от Цхинвали. Представители Цхинвали зачитали то же самое заявление, что они и делали в свое время, совершенно абсурдное, т.е. по этому поводу ничего нового не было сказано. С нашей стороны и со стороны американских сопредселдателей основное время было уделено этому вопросу, однако, как я уже сказал, представителям Цхинвали и России, к сожалению, нечего было сказать в связи с этим», - заявил Дондуа.



По словам замминистра, за случившееся политическую ответственность должен взять тот, кто является осуществителем эффективного контроля и это – Российская Федерация.















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