Карасин: Заявление премьер-министра Грузии было нацелено на позитивное продвижение с Абхазией и Южной Осетией, хотя мы увидели и жесткое заявление парламента

28.03.2018 20:03 Последнее заявление премьер-министра Грузии было направлено на позитивное продвижение с Абхазией и Южной Осетией, но мы также увидели и резкое заявление парламента Грузии, — сказал журналистам замминистра иностранных дел России Григорий Карасин после завершения очередного раунда Женевских дискуссий.



Как отметил Карасин, создается впечатление, что уже настало время, чтобы Тбилиси определился — быть жестким или гибким и последовательным.



«Заявления грузинских политиков, руководства, последние заявления премьер-министра были направлены на конструктивный и позитивный прогресс в отношениях с Абхазией и Южной Осетией, на поиск новых путей в отношениях с ними, в том числе в рамках Женевских дискуссий. Однако, затем мы неожиданно ознакомились с достаточно резким заявлением парламента Грузии по той же теме, которое полностью нивелировало Квирикашвили. Создается впечатление, что настало время Тбилиси выбрать — быть жестким или быть гибким и последовательным. Это понимают все», — заявил Карасин.



В то же время российский дипломат не исключил реформирования Женевского формата.



«Договорились, что мы встретимся здесь, предположительно, в июне и, возможно, даже подумаем о том, как реформировать работу Женевских дискуссий, чтобы прекратить обсуждение некоторых текстов. Возможно, поговорим о конкретных проектах, о планах взаимоотношений между общественными организациями, населением. Одним словом, мы должны подумать в течение этих двух месяцев», — сказал Григорий Карасин.



43 раунд международных переговоров состоялся 27-28 марта в Женеве. Грузинскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа. Помимо разработки текста о неприменения силы, главной темой обсуждения был факт посягательства на жизнь Арчила Тутунашвили.















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