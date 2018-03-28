Посол Евросоюза в Грузии: Никто не желает останавливать безвизовый режим

28.03.2018 20:10 Ни Евросоюз, ни власти Грузии не желают задействовать механизм приостановления действия безвизового режима с Грузией. Об этом сегодня, 28 марта, спустя год после введения безвизового режима между Грузией и ЕС, заявил посол ЕС в Грузии Янош Херман.



«Передвижение означает больше контактов, больше опыта и сближение с европейским образом жизни. Выросло количество бизнес-отношений, контакты в образовательной сфере, и все это означает успех. Мы именно этого и ждали. Это было той причиной, из-за которой мы задействовали режим безвизового сообщения… Существует механизм приостановки и очень четко определено, когда происходит его использование. Я не думаю, что кому-то из нас - Евросоюзу и властям Грузии - хотелось бы пойти в этом направлении», - сказал Янош Херман в интервью телекомпании «Имеди».



По словам посла, безвизовый должен улучшить имидж Евросоюза в Грузии и наоборот. Европейский дипломат подчеркнул, что большая часть граждан Грузии не нарушала правил путешествия в Шенгенской зоне, однако есть такие, кто требовал убежища в странах ЕС, что является неприемлемым, так как ряд европейских стран признал Грузию безопасной страной, где нет гонений по религиозному, этническому и прочим признакам.



Посол затронул и тему организованной преступности на территории европейских стран, к которой зачастую причастны выходцы из Грузии. «Это не тот вопрос, который начался параллельно задействованию безвизового режима, но необходимо, чтобы произошла превенция того, чтобы либерализация визового режима не была использована для углубления этой проблемы. Я не тот человек, который может дать готовый рецепт правительству Грузии, но у нас есть четкий план, мы знаем, что следует сделать поэтапно», - сказал Херман.



Посол также сообщил, что в течение следующих двух лет ЕС выделит Грузии около 2 миллиардов лари (826 миллионов долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия». «У Евросоюза есть долгосрочный бюджет, рассчитанный на семь лет. Это не кредит, а конкретная сумма для конкретных целей. В течение следующих двух лет будет потрачено примерно до 2 миллиардов лари (более 826 миллионов долларов). У нас разработаны разные направления программы - это экономика, развитие малого и среднего бизнеса, образование, создание рабочих мест», - заключил европейский дипломат.















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