Решение в связи с генпланом землепользования мэрия Тбилиси намерена принять на будущей неделе

28.03.2018 20:16 Решение в связи с генпланом землепользования Тбилиси будет принято на следующей неделе, предположительно, в понедельник, заявил сегодня, 28 марта, мэр грузинской столицы. Об этом градоначальник сказал журналистам после встречи в парламенте, где вместе с депутатами «Грузинской мечты» был рассмотрен проект генплана, подготовленный «Сити институтом».



«В понедельник собираемся принять решение в связи с генпланом, а то, каким будет это решение, общественность узнает посредством средств массовой информации», - уточнил Каладзе. По его словам, представители мэрии ознакомили участников встречи с теми замечаниями, которые есть в связи с документом, акцентировав внимание на имеющихся погрешностях.



«Ответственность за принятие или непринятие генплана берет на себя столичная мэрия. Весьма масштабный материал, объемный. Можно сказать, что это окончательный вариант генплана. Несмотря на то что с нашей стороны была предоставлена возможность и сроки для того, чтобы авторы исправили погрешности, они есть и сегодня», - заявил Каладзе.



В прошедшей в парламенте встрече участвовали депутаты парламента от правящей партии и тбилисского муниципального собрания. Встреча для СМИ была закрытой.















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