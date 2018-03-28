2 апреля станет известно, примет или нет тбилисская мэрия план разработанный «Сити Институт»

28.03.2018 20:17 «В понедельник, 2 апреля станет известно, примет или нет мэрия Тбилиси генеральный план разработанный компанией «Сити Институт»,- заявил мэр столицы Каха Каладзе после встречи в парламенте с представителями большинства.



«В ближайшие дни мы примем окончательное решение о том, одобрит ли мэрия генеральный план, разработанный компанией «Сити Институт» или нет. Ответственность за любое решение берет на себя городская управа. Два миллиона лари уже заплачено, мэрией принято уже пять этапов. Несмотря на то, что с нашей стороны было предоставлено несколько отсрочек для исправления ошибок и сегодня они существуют», — заявил Каха Каладзе.















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