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Парламент Грузии рассматривает предложение об увеличении штрафов за уличную торговлю в Тбилиси


28.03.2018   20:30
Бюро парламента Грузии зарегистрировало поправки в Кодекс административных правонарушений, которые предусматривают значительное увеличение штрафов за незаконную уличную торговлю в Тбилиси. Поправки разработаны депутатами от правящей партии «Грузинская мечта».

Если поправки утвердят, то штраф за торговлю на улице без разрешения в грузинской столице для физических или юридических лиц будет установлен в размере 50 лари (около 20 долларов) вместо 20 лари, как это предусмотрено в действующем законодательстве, передает «Новости-Грузия».

В случае неповиновения законному распоряжению или требованию полномочного лица, нарушение будет караться штрафом в размере 200 лари (около 80 долларов) и конфискацией имущества или лишением свободы на срок до семи дней. На сегодняшний день штраф за такой тип нарушения составляет 50 лари.

Кроме того, для тех, кто торгует без разрешения с прицепа или транспортного средства, вводится штраф в размере одной тысячи лари (около 400 долларов) с конфискацией транспортного средства, а за повторное нарушение размер штрафа будет увеличен вдвое.

За последнее время это не первая попытка властей упорядочить уличную торговлю в столице. В мае 2017 года по всему городу прошли рейды, и несколько точек с наиболее активной торговлей, в частности, около станций метро, были ликвидированы. Однако уже в начале этого года на этих местах вновь стали появляться уличные торговцы.






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