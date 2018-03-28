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Еврокомиссия озаботилась повышением мобильности войск и военной техники
28.03.2018 20:41
Еврокомиссия объявила в среду, что в соответствии с обязательствами председателя ЕК Жан-Клода Юнкера создать Союз обороны ЕС к 2025 году она вместе с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерикой Могерини предлагает план по улучшению военной мобильности «внутри и вне Европейского союза».
«Наша цель — лучше использовать нашу транспортную сеть, чтобы военные потребности учитывались при планировании инфраструктурных проектов. Это влечет за собой более эффективное расходование государственных денег и создание лучше оснащенной транспортной сети для обеспечения быстрой и непрерывной мобильности на всем континенте. Речь идет о вопросе коллективной безопасности», — заявила на пресс-конференции, представляя план, член Еврокомиссии по транспорту Виолета Булц.
В материалах Еврокомиссии объясняют эту инициативу, являющуюся главным разделом сотрудничества ЕС с НАТО, «необходимостью облегчить передвижение войск и военной техники для обеспечения безопасности европейских граждан, а также для того, чтобы сделать создаваемый Союз обороны более эффективным, более подготовленным к реагированию и лучше скоординированным».
Представленный в Брюсселе план определяет серию мер по устранению ряда «физических, процедурных и нормативных препятствий», мешающих военной мобильности. Важным условием его реализации называют тесное сотрудничество Еврокомиссии с государствами-членами ЕС и всеми вовлеченными в соответствующую работу партнерами.
В основе плана — «дорожная карта» военной мобильности, разработанная в Европейском оборонном агентстве.
В Еврокомиссии называют ряд конкретных мер: разработка военных требований, в том числе в области инфраструктур военной мобильности; ревизия до 2019 года трансъевропейской транспортной сети, адаптированной для военного транспорта, с учетом необходимой модернизации существующих инфраструктур; совершенствование и гармонизация нормативных и процедурных вопросов, в частности, с целью облегчения таможенных формальностей при проведении военных операций.
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